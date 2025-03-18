В Ивделе воспитанница детсада сломала руку после игр на горке

В Ивделе воспитанница одного из детских садов получила перелом руки во время игр на горке. Вопросом возмещения компенсации морального вреда занялась прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного ведомства, инцидент произошел 14 января, когда воспитательница детсада вывела воспитанников на детскую площадку для прогулки. В этот день девочка скатилась с горки и получила перелом нижнего конца лучевой кости руки со смещением. После травмы ребенок находился на амбулаторном лечении.

Городская прокуратура направила иск в суд с требованием взыскать с дошкольного учреждения компенсацию морального вреда. Ивдельский городской суд в удовлетворил требования в полном объеме и взыскал 10 тыс. рублей в пользу ребенка.

Решение суда не вступило в законную силу.