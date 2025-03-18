СМИ: Администрация Трампа рассматривает вопрос о признании Крыма российским

США рассматривают возможность признания Крыма территорией России в рамках урегулирования украинского конфликта, сообщает издание Semafor.

По информации источников, в администрации Соединенных Штатов обсуждали возможность того, чтобы и ООН признала Крым российской территорией.

В то же время отмечается, что данный вариант — один из возможных шагов на пути к завершению конфликта, Дональд Трамп еще не принимал решений по этому поводу.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты не исключают закрепление суверенитета России над новыми территориями в мирном соглашении по урегулированию конфликта на Украине. При этом он отметил, что все варианты мирного решения конфликта пока находятся на стадии обсуждения.