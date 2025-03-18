Силовики будут "искать террористов" на промышленном объекте в Нижнем Тагиле

Силовики проведут очередное антитеррористическое учение на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ФСБ России по Свердловской области, учение будет направлено на отработку действий по пресечению теракта и ликвидации его последствий. Оно пройдет с 18 по 20 марта 2025 года на объекте промышленности в Нижнем Тагиле. Что это за объект, в ведомстве не раскрывают.

В учении примут участие сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб и самого промышленного объекта, а также представители власти и местного самоуправления.

"Убедительная просьба к жителям Нижнего Тагила с пониманием и ответственностью отнестись к проводимым антитеррористическим мероприятиям. При необходимости выполнять установки, полученные от представителей силовых структур в районе проведения учения, оказывать им всестороннее содействие", - отметили в ФСБ, призвав ориентироваться только на официальные источники.

Напомним, в сентябре прошлого года в Нижнем Тагиле уже проходили двухдневные учения по пресечению терактов.