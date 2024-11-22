22 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

В ФСБ рассказали об итогах "поиска террористов" в метро Екатеринбурга

Силовики подвели итоги антитеррористического учения, которое накануне проводилось в метро Екатеринбурга. "Поиски террористов" прошли успешно.

Напомним, в этот четверг, 21 ноября, региональный оперативный штаб Свердловской области проводил антитеррористическое учение на объектах метро. Местом проведения стала подземка уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области, в ходе учения были актуализированы алгоритмы межведомственного взаимодействия при угрозах террористического характера.

"Оперативный штаб Свердловской области выполнил задачи по контролю за реализацией первоочередных мер, выделению сил и средств для ликвидации последствий теракта, а также организации розыска лиц, причастных к преступлениям террористического характера", - заявили в ведомстве.

По итогам учения было отмечено, что все поставленные цели достигнуты, а действия участников соответствовали условиям его проведения.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре в Нижнем Тагиле проходили двухдневные учения по пресечению терактов.

Теги: метро, учения, итоги, Екатеринбург


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Ранее 20.11.2024 15:07 Мск Силовики проведут антитеррористическое учение в метро Екатеринбурга

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