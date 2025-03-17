17 Марта 2025
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Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

В Екатеринбурге стартует новый этап конкурса на эскиз памятника Алексею Балабанову

В Екатеринбурге стартует новый этап конкурса по выбору эскиза скульптуры режиссера Алексея Балабанова. Согласно постановлению, подписанному главой города Алексеем Орловым, заявки принимаются до 1 апреля.

Принять участие в конкурсе проектов могут скульпторы, дизайнеры, архитекторы, студенты ВУЗов, учащиеся по специальностям "дизайн", "архитектура", "декоративно-прикладное искусство". Подать заявку можно как самостоятельно, так и в составе творческой группы. Для этого необходимо до 1 апреля направить документы на электронную почту idea@ekadm.ru. Установленные формы документов размещенным на официальном портале Екатеринбурга.

Среди членов жюри профессиональные скульпторы и коллеги режиссера: сценарист и режиссер Сергей Сельянов, музыканты Вячеслав Бутусов, Настя Полева, Евгений Горенбург и другие. В первую очередь будет оцениваться раскрытие темы увековечения памяти Алексея Балабанова, соответствие требованиям технического задания, оригинальность концепции, ясность и качество подачи эскизного проекта, а главное - возможность его реализации.

Напомним, что в декабре экспертное жюри раскритиковало предложенные варианты скульптур, отметив, что екатеринбуржцы видят в образе Балабанова не великого режиссера, а какого-то бомжа. Из-за этого было принято решение продлить прием заявок.

Решение об установке памятника Алексею Балабанову было принято в августе на заседании общественного Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга ("Совет неравнодушных"). 10 лучших работ должны будут официально представить общественности до 19 декабря. После этого у финалистов будет время до 2 февраля 2025 года, чтобы создать макет памятника. Судейство снова оставят на жюри, которое к концу февраля должно будет определить победителя. Премиальный фонд составляет 1 млн руб.

Памятник Алексею Балабанову собираются установить напротив главного входа в здание Свердловской киностудии на проспекте Ленина, 50б, однако победитель конкурса может предложить другое место.

Теги: Екатеринбург, Алексей Балабанов, конкурс, скульптура, эскиз


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