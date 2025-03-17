В Екатеринбурге бывшего инспектора РЭО ГИБДД обвинили в получении взяток

В Екатеринбурге перед судом предстанет теперь уже бывший инспектор регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД. Его обвиняют в получении взяток.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, однажды инспектор обратился к своим знакомым с предложением найти желающих за деньги незаконно получить хорошую оценку за практический экзамен на водительские права. Такие люди были найдены, и сотрудник ГИБДД через посредника получил от трех кандидатов в водители взятки на сумму 140 тысяч рублей.

После этого инспектор РЭО при приеме экзаменов в августе 2024 года создал благоприятные условия для их сдачи. Он составил экзаменационные листы таким образом, что взяткодатели получили оценку "сдал". В дальнейшем эти махинации вскрылись.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Теперь уже бывшему инспектору грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Как отметили в прокуратуре, дело посредника было прекращено в связи с активным способствованием раскрытию преступления.

Напомним, ранее в суды ушли дела бывших начальников РЭО ГИБДД Полевского и Североуральска. Им также вменяется получение взяток от начинающих водителей.