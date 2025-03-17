МИД: Россия связывается со странами, чьи наемники замечены в Курской области

Москва связывается со странами, чьи наемники замечены в Курской области, сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, контакты по этому вопросу осуществляются через делегации в ОБСЕ. От правительств этих государств РФ ждет реакции на то, что их граждане "в качестве "серых гусей" выполняют функции палачей в курском регионе и вдоль линии боевого соприкосновения", отметил сотрудник МИД.

Ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании переживает о судьбе британского наемника, взятого в плен российскими войсками на курском направлении. В офисе британского премьера Кира Стармера заявили, что МИД "оказывает поддержку семье" наемника. При этом там не комментируют участие британских граждан в конфликте на Украине.

Между тем, Mash сообщает, что до полного освобождения Курской области российским военным осталось зачистить от Вооруженных сил Украины (ВСУ) всего один населенный пункт — Горналь.