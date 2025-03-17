Команда "Уралмаш" взяла свой первый Кубок России по баскетболу

Баскетбольный клуб "Уралмаш" впервые в своей истории взял Кубок России. Игра с нижегородской командой "Пари Нижний Новгород" ("Пари НН") состоялась 16 марта на территории противников, однако это не помешало уральской команде разгромить соперников и стать обладателями долгожданного трофея.

Вырваться вперед удалось только в заключительной части матча. "Уралмаш победил" с разгромным счетом 59:78

"Уралмаш - обладатель WINLINE Кубка России! Одерживаем победу в финальном матче против "Пари НН" со счетом 59:78. В мятном финале свердловчане оказались сильнее коллег по PARI из Нижнего Новгорода. БК "Пари НН" - бились как львы, но сегодня будет праздновать Екб. Спасибо нашим партнерам за шикарный баскетбольный вечер!" - сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.



