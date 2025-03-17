Почему нет учителей? В Омске оклад учителя составляет 10,5 тысяч

В Омске оклад учителя составил 10 550 рублей, эта сумма была установлена постановлением мэра еще в 2008 году и с тех пор почти не повышалась, пишут местные СМИ. Хотя весной 2024 года повышение все же произошло - на... 550 рублей.

Только за большой педагогический стаж, квалификационную категорию или работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья оклад может быть чуть выше, но ненамного - до 25%. Также оклады выше у молодых учителей, работающих менее пяти лет. После этого срока оклад опускается до указанной суммы.

Средняя начисленная зарплата школьных учителей в 2024 году составила 54 тысячи. Но учителя говорят, что для этого надо работать на две ставки. По данным анализа "Родной школы" на основе данных Минпроса, в 2023 году учителя математики в регионе работали в среднем как раз на две ставки, учителя русского языка - на 1,8 ставки.

Это подтверждается городской мэрией. В октябре 2024 года мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что фактическая средняя нагрузка учителей составляет 36 часов, или две ставки. То есть каждый учитель проводит в среднем 36 уроков в неделю, или по семь уроков ежедневно при пятидневке. Качественная подготовка к урокам в таких условиях невозможна, как и проведение самих уроков. А в городе из 151 школы 124 работают в две смены, что обусловлено в том числе дефицитом педагогических кадров. Работать некому. По слова мэра, в школах Омска работают более 6 тысяч учителей, а вакантны почти 800 ставок (в 2022 году было менее 600 ставок), или более 10%. Это намного выше, чем в среднем по России, где вакантны 2-3% ставок, а при нормальной работе на одну ставку - около 35% (чуть больше 1 млн учителей работают более чем на 1,6 млн ставок). В Омске из расчета работы на одну ставку не хватает более 50% учителей, что при такой зарплате неудивительно. За одну ставку она составляет менее 25 тысяч на руки.

О беде с учителями в Омске и в целом по стране рассказывал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

"Нельзя экономить на профессии учителя и думать, что мы получим экономический прорыв, так не бывает", - подчеркивает депутат.