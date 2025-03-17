Свердловчанка угрожала убить директора школы прямо в кабинете: приговор суда

На Среднем Урале вынесен приговор женщине, угрожавшей убийством директору школы в ее собственном кабинете. Самой директрисе назначен штраф.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в декабре прошлого года, когда жительница поселка Белоярский распивала спиртное на квартире у приятелей. В это время из школы вернулась дочь знакомых, у которой были накрашены губы. Увидев это, женщина почему-то решила, что в школе совершаются противоправные действия в отношении подростков.

Пьяная дама решила разобраться, взяла нож и направилась в школу. Пройдя мимо поста вахтера, женщина прошла прямиком в кабинет директора и устроила скандал. В разгар конфликта она достала из рукава куртки нож и замахнулась им на руководителя учреждения, пригрозив убийством. Директриса испугалась и восприняла все реально.

В итоге ей помог выйти из кабинета мужчина, сидевший в приемной. Пьяная свердловчанка же спокойно ушла, оставив нож на стойке у вахтера. В дальнейшем ее задержали силовики.

Как отметили в прокуратуре, свою вину женщина признала полностью и даже принесла извинения потерпевшей. Суд назначил ей 11 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Директор также не осталась безнаказанной: дело в том, что прокуратура проверила соблюдение требований антитеррористической защищенности в школе и выявила нарушения. За это руководителю учреждения назначен штраф в 30 тысяч рублей.