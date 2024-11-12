В Белоярском школьник воткнул карандаш в руку одноклассника

В одной из школ Белоярского района произошла драка между учениками, которая закончилась травмой ребенка.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, двое учеников школы №18 затеяли драку. Один из мальчиков стал душить другого. На помощь пришел третий, который попытался разнять одноклассников, но получил от одного из них карандашом в плечо.

Ране ребенку обработали, подобнее о его состоянии не сообщается. На момент публикации полиция уже организовала проверку.