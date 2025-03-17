В ЦБ РФ поддержали введение биометрии при выдаче микрозаймов онлайн

Россиян могут обязать проходить идентификацию по биометрии при оформлении микрозаймов онлайн.

Это предложение вошло в комплексный проект закона по борьбе с кибермошенничеством, который внесли в Госдуму в феврале. Первое чтение пройдет на 18 марта. Банк России поддерживают расширение Единой биометрической системы на микрозаймы. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов. По его словам, инициатива позволит лучше идентифицировать личность.

При этом большинству компаний потребуется техническая доработка, поэтому меру стоит вводить с временным лагом, и, возможно, с разделением по классам МФО.

Как заявили в Минцифры, если законопроект будет принят, то при каждом дистанционном оформлении займа МФО должны будут подтверждать личность клиента с помощью "Госуслуг" и по биометрии из Единой биометрической системы. При этом использование биометрии не будет обязательным для граждан, остается возможность получить ссуду при личном посещении микрофинансовой организации.

На рынке выступили против данной инициативы, сообщают "Известия".

Ранее Центробанк России определился с временными рамками реформирования рынка микрофинансирования. Наиболее жесткая норма будет введена с 1 января 2027 года, когда МФО станут выдавать только один заем в одни руки.