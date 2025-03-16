Двое заключенных "Черного дельфина" попытались одновременно покончить с собой

В исправительной колонии особого режима "Чёрный дельфин" в которой содержат осужденных на пожизненный срок, сразу двое заключённых одновременно пытались покончить с собой. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

Одним из заключенных был бывший советский футболист из ФК "Трактор" из Чебоксар 65-летний Сергей Семёнов, осуждённый за организацию двух заказных убийств.

Как пишет Shot, он отсидел в колонии 20 лет, а потом у него случилась депрессия, и он решил свести счёты с жизнью, но надзиратели успели вовремя спасти Семёнова.

В то же время сотрудники "Чёрного дельфина" спасли ещё одного узника, который пытался свести счеты с жизнью — 42-летнего Акрама Нуритдинова, который отбывает срок за расчленение мужчины. Оба заключённых выжили. Сейчас они находятся в реанимации.

Ранее в колонии №1 в Соликамске скончался осужденный, отбывавший наказание за насильственные действия сексуального характера. На место происшествия была незамедлительно вызвана бригада скорой медицинской помощи, которой были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, но они не принесли положительного результата.