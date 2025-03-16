МВД рассказало о новой схеме мошенничества под видом операторов связи

МВД России выявило новую мошенническую схему получения доступа к sim-карте и мобильному банку под предлогом проверки телефонной линии от лица представителя компании оператора мобильной связи.

Неизвестные звонят людям и представляются инженерами компании оператора сотовой связи. После чего говорят, что нужно проверить телефонную линию и просят нажать, например, #90, #09 или любую другую комбинацию цифр и символов.

"Ни в коем случае не стоит нажимать предложенную комбинацию цифр или символов, иначе мошенники получат доступ к вашей sim-карте и будут делать звонки за ваш счет", — цитирует материалы ведомства ТАСС. Таким способом злоумышленники смогут также получить доступ к мобильному банку.

В МВД советуют при поступлении таких звонков сразу нажимать клавишу отбой и незамедлительно заканчивать разговор.

Ранее сообщалось о еще одном способе, который придумали телефонные мошенники, чтобы выманить деньги у россиян. Используя различные предлоги, аферисты просят своих жертв перезвонить на неизвестный номер. После чего звонившего долго держат на линии, и в результате со счета жертвы списывается крупная сумма денег.