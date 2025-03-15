Путин, Лукашенко, Рахмон и Алиев договорились встретиться 9 мая в Москве

Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон провели совместную неформальную встречу. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе встречи главы России, Белоруссии и Таджикистана связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Состоялся теплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений. Условлено встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - отметили в Кремле.

Напомним, ранее президент России рассказал, глав каких стран он хотел бы видеть на праздновании 80-летия Победы в Москве.