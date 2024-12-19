Путин не против приезда глав США и Великобритании на празднование 80-летия Победы

Владимир Путин рассказал, глав каких стран хотел бы видеть на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет в 2025 году в Москве.

Во время сегодняшнего подведения итогов года президент России заявил, что "мы будем рады видеть всех, кто пожелает приехать, чтобы отметить эту знаменательную дату".

По его словам, сейчас этим вопросом занимается Министерство иностранных дел РФ.

"Мы открыты для всех, кто захочет быть в эти дни в Москве. Будем рады видеть и участников антигитлеровской коалиции, которые внесли свой вклад в победу над нацизмом – и США, и Великобританию. Но их потери несопоставимы с потерями советского народа", - добавил Путин.