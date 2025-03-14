Из освобожденного Суджанского района эвакуировали 241 человека

Из освобожденного Суджанского района эвакуировали 241 человека, сообщает МЧС.

Людей вывозят в пункты временного размещения, где с ними работают психологи, специалисты помогают восстановить документы и найти родственников.

Ранее сообщалось, что с 12 марта с освобожденных территорий эвакуированы 209 жителей: 68 человек вывезены из Суджи, 74 - из Казачьей Локни. Еще часть людей эвакуирована из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других сел и деревень.

13 марта Минобороны России официально сообщило об освобождении города Суджа Курской области. В министерстве добавили, что расчеты FPV-дронов поразили бронированную и автомобильную технику подразделений ВСУ, отступающих из Суджи.

Сегодня Минобороны сообщило, что российская армия за неделю освободила 28 населенных пунктов в Курской области.