Слепаков* пытался добиться отмены штрафа за нарушение правил иноагента

Комик Семен Слепаков* пытался добиться в Мосгорсуде отмены штрафа в 30 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента или хотя бы снижения суммы штрафа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Сторона защиты посчитала вину Слепакова* недоказанной, а назначенное наказание необоснованным и чрезмерно суровым. Мосгорсуд отклонил жалобу, признал это решение законным и оставил его без изменений.

Слепакова* включили в реестр иностранных агентов в апреле 2023 года. Ранее его оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за постов в социальных сетях без маркировки.

В сентябре 2024 года Слепаков* обжаловал в Верховном суде отказ снять с него статус иностранного агента. Но его жалоба была отклонена.

Артист в 2022 году переехал с семьей в Израиль и сказал, что больше не планирует возвращаться в Россию.

* внесен в РФ в список иноагентов, а также террористов и экстремистов