ВСУ несут потери при попытке эвакуировать технику НАТО у Суджи

Украинские военнослужащие пытаются эвакуировать бронеавтомобили и другую технику НАТО возле Суджи Курской области, но несут большие потери. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Источник также добавил, что ВСУ на БТР, ББМ и пикапах неоднократно безуспешно пытались прорваться в Сумскую область. Вся вражеская военная техника вместе с живой силой были уничтожены.

13 марта Минобороны России официально сообщило об освобождении города Суджа Курской области. В министерстве добавили, что расчеты FPV-дронов поразили бронированную и автомобильную технику подразделений ВСУ, отступающих из Суджи. СМИ писали, что основная часть солдат ВСУ, включая несколько самых "тяжелых бригад", возможно, покинула Курскую область.