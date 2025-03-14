Российские домохозяйки, возможно, будут получать выплату в размере прожиточного минимума

Выплату в размере прожиточного минимума нужно начислять россиянам, которые занимаются домашним хозяйством. Такой законопроект разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Документ скоро внесут в Госдуму, пишет ТАСС.

Речь идет о россиянах, которые постоянно проживают в России вместе с семьей и занимаются исключительно делами по дому: готовят еду, занимаются стиркой и уборкой, а также уходом за инвалидами и родителями.

Материальная помощь будет зависеть от того, сколько составляет размер среднедушевого дохода семьи. Это также зависит от региона.

Граждане, которые недавно приобрели гражданство России, смогут претендовать на выплату только спустя пять лет проживания. Также не будут получать деньги россияне, которые используют налог на профессиональный доход.

Прожиточный минимум в России на 2025 год составляет почти 18 000 руб. По сравнению с 2024 годом он увеличился на 14%.

В октябре прошлого года сообщалось, что почти 30% российских мужчин хотели бы уволиться и заниматься домашним хозяйством. Такие результаты опубликовал исследовательский центр портала Superjob, который опросил 1,6 тыс. своих совершеннолетних пользователей из 386 городов во всех округах страны.