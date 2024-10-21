Почти треть российских мужчин готовы стать "домохозяйками", если жена будет их содержать

Почти 30% российских мужчин хотели бы уволиться и заниматься домашним хозяйством. Такие результаты опубликовал исследовательский центр портала Superjob, который опросил 1,6 тыс. своих совершеннолетних пользователей из 386 городов во всех округах страны.

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Среди тех мужчин, у которых жена зарабатывает больше, таких 31%. Если поровну - 28%. Даже среди тех, у кого жена зарабатывает меньше, таких 24%. Среди женщин практически идентичный результат. Только 25-30% готовы уволиться и посвятить себя семье и домашнему хозяйству, если муж будет их содержать.

Разница между мужчинам и женщинами в отношении к тому, чтобы вторая половина уволилась и занималась домашним хозяйством. Среди мужчин таких 32-45%, что чуть больше, но сопоставимо с долей женщин, соласных заниматься семьей. А вот среди женщин - всего 8-15%. То есть чтобы муж не работал, согласны лишь около 10% женщин, что намного меньше, чем доля мужчин, готовых стать домохозяйкой. Интересно, что среди женщин, которые зарабатывают больше мужа, 68% не хотят, чтобы он уволился.

На ответы, скорее всего, влияет не только готовность к социальным ролям, но и зависимость от финансовых условий.