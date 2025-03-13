ВС РФ поддержал взыскание 358 млрд рублей с рыбопромышленников, включая Кана

Верховный суд России отказался пересматривать решение о взыскании 358,7 млрд рублей с рыбопромышленников, включая "крабового короля" Олега Кана. Об этом сообщает РИА Новости.

В определении говорится, что суды удовлетворили иск Генпрокуратуры России, где содержится требование о взыскании с регионального фонда "Родные острова" и 18 физлиц, включая Кана, более 358,7 млрд рублей ущерба.

Отмечается, что ответчики находились под контролем иностранных инвесторов и действовали с умыслом, нарушая законодательство. Их деятельность была признана наносящей вред водным биологическим ресурсам страны.

В марте 2024 года ГП подала иск на 358,7 миллиарда рублей к рыбопромышленникам Дальнего Востока за незаконный вылов даров моря. Иск подан к 31 компании и 29 физическим лицам, в том числе коммерсантам Олегу Кану и Дмитрию Дремлюге.

В феврале 2020 года дальневосточный бизнемен был заочно арестован Хабаровским краевым судом. Кан объявлен в международный розыск. Его компании - "Монерон" и "Курильский Универсальный Комплекс" - подозреваются в занижении стоимости крабов при экспорте в 2014–2019 гг. Товар декларировался для поставок по одной таможенной стоимости, а фактически поставлялся по значительно большей цене. Общая масса поставок превысила 3 тыс. тонн, их стоимость составила 2,6 млрд рублей.

В апреле 2024 года суд в Приморье заочно приговорил рыбопромышленника к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в организации убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010 году.

Ранее Генпрокуратура назвала инсценировкой информацию о смерти "крабового короля". О том, что Кан умер, заявили его адвокаты, в связи с этим попросив закрыть дело в отношении бизнесмена.