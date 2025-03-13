Экс-глава Суджанского района был ранен во время эвакуации жителей

Бывший глава Суджанского района Курской области Александр Богачев, покинувший свой пост в ноябре, был ранен во время проведения эвакуации жителей Суджи.

Об этом он сам сообщил РИА Новости, добавив, что его здоровью ничего не угрожает.

"Да нормально, жить будем. Сегодня с ребятами вывезли из Суджи 54 человека. Завтра тоже планируем продолжить", - сказал Богачев.

Напомним, в ноябре 2024 года глава Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку за нежелание идти на контакт с жителями. Чиновника уволили на встрече руководства региона с людьми. Ранее вынужденные переселенцы просили местные власти выйти на контакт и ответить на вопросы о мерах социальной поддержки, но глава района с 6 августа так и не нашел для этого времени. После увольнения Богачев стал участвовать в волонтерском движении.