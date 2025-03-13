13 Марта 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге вынесли приговор мигранту, напавшему на журналистов

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о нападении на журналистов местной телекомпании. Суд признал виновным в преступлении мигранта и отправил его за решетку.
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Все случилось 5 июня 2024 года на парковке по улице Сулимова недалеко от территориального отдела полиции по вопросам миграции. Журналисты ООО "ТК-Резонанс" прибыли туда для съемки сюжета и встретили обвиняемого. Девушка-журналистка стала снимать его на свой мобильный телефон, что не понравилось иностранцу. Он потребовал прекратить видеосъемку, но получил отказ.

Мигрант стал бить по руке журналистки, в которой та держала телефон. Затем он выхватил у нее микрофон и стал бить им девушку, в том числе по лицу. Агрессор требовал удалить все видеозаписи с его участием и с силой бросил микрофон на землю. Дальше он переключился на оператора и сказал тому прекратить видеосъемку, на что вновь получил отказ. В ответ мигрант стал бить руками по видеокамере.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в ходе расследования уголовного дела были проведены судебно-медицинская и товароведческая экспертизы. Установлено, что суммарный ущерб от действий фигуранта составил около 25 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, своей вины подсудимый не признал. Он заявил, что якобы не был осведомлен, что потерпевшие являются журналистами. Однако Кировский районный суд Екатеринбурга посчитал иначе и назначил ему два года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что нападавших было двое, оба – уроженцы Таджикистана. При этом один из фигурантов пользовался интернетом под арестом, что вызвало вопросы у главы СК России Александра Бастрыкина.

Теги: мигрант, журналисты, нападение, приговор, Екатеринбург


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Ранее 03.09.2024 07:45 Мск Глава СК хочет знать, как напавший на уральских журналистов мигрант пользуется интернетом под арестом
Ранее 05.06.2024 13:29 Мск СК возбудил дело о нападении мигрантов на журналистов телекомпании в Екатеринбурге

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