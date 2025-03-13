Полет российского космонавта на МКС отложили на сутки

Запуск многоразового космического корабля Crew Dragon отложила компания SpaceX менее чем за час до старта на Международную космическую станцию (МКС). Экипаж уже покинул корабль. В его составе российский космонавт Кирилл Песков, пишет РИА Новости

По предварительным данным НАСА, запуск отложен на сутки из-за неисправности в гидравлической системе опорного рычага ракеты Falcon 9 на стартовой площадке.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был запланирован на среду в 19.48 по времени Восточного побережья США (в четверг в 02.48 мск).

В составе экипажа Crew-10, помимо Кирилла Пескова, также астронавты НАСА Энн Макклейн (командир), Николь Айерс и астронавт JAXA Такуя Ониси.

После их прибытия на МКС экипаж Crew-9, включая российского космонавта Александра Горбунова, вернется на Землю.

20 декабря рентгеновский спектрометр установили российские космонавты на Международной космической станции (МКС). Участники 72-й экспедиции - космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер - закрыли за собой люк в 2 часа ночи. Они пробыли в открытом космосе 7 часов 17 минут.