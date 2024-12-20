Более семи часов провели в открытом космосе российские космонавты

Рентгеновский спектрометр установили российские космонавты на Международной космической станции (МКС). Участники 72-й экспедиции - космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер - закрыли за собой люк в 2 часа ночи, сообщается на сайте госкорпорации "Роскосмос".

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Они пробыли в открытом космосе 7 часов 17 минут.

Рентгеновский спектрометр создали в Институте космических исследований Российской академии наук в рамках эксперимента "Монитор всего неба". Его доставил на станцию грузовой корабль "Прогресс МС-28" в августе 2024 года.

С помощью прибора учёные будут проводить почти полный обзор небесной сферы в рентгеновском диапазоне каждые 72 дня в течение трёх лет. Всего выполнят 15 таких обзоров.

Там же космонавты заменили четыре фиксирующие платы, которые обеспечивают надёжное удерживание состыкованных разъёмов кабелей.

Это был 73-й российский выход в космос в рамках проекта МКС и второй в 2024 году. Для Алексея Овчинина он стал вторым, для Ивана Вагнера — первым.

С марта 1965 года 75 космонавтов СССР и России провели 174 выхода. Отмечается, что они выходят в отечественных скафандрах.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" и NASA смогут обсудить подписание третьего дополнения к договору о перекрестных полетах на МКС. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официально сайте правовой информации правительства РФ.

Напомним, что соглашение о перекрестных перелетах было подписано в июле 2022 года. Оно подразумевало под собой полет трех российских космонавтов на пилотируемых кораблях США - Crew Dragon, а также трех американских астронавтов на российских - "Союз М" в 2022-2024 годах.

В декабре следующего года было подписано второе дополнение к договору, согласно которому до 2025 года должно было пройти еще два перекрестных полета. Продление договора, по словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, обеспечит устойчивость и надежность работы станции.