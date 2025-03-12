В российских тюрьмах может увеличиться число побегов и захватов заложников

В российских колониях и тюрьмах стало больше иностранцев. Об этом сообщил глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев, пишет РИА Новости.

По состоянию на первое января 2025 года в местах лишения свободы находились более 30 тыс. иностранцев, почти 70% из них — граждане стран Средней Азии.

По его словам, это грозит увеличением числа чрезвычайных происшествий: побегов и захватов заложников.

Гостев отметил, что ФСИН уже приняла необходимые меры в этом направлении и акцентирует внимание на угрозах совершения преступлений "спецконтингентом".

В январе сообщалось, что 12 заключенных, виновных в массовых беспорядках в колонии в Ангарске, Иркутский областной суд приговорил к разным срокам.

"Они признаны виновными по чч. 1, 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в апреле 2020 года в Ангарске группа осужденных устроила бунт в колонии №15 ГУФСИН России. От их действий пострадали 18 человек. Заключенные подожгли производственные объекты и причинили значительный ущерб.

Заключенные получили от 5,5 до 21 года колонии строгого и особого режимов. Троим осужденным назначено наказание с отбыванием первых от 3 до 5 лет в тюрьме.