12 Марта 2025
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Фото: Оперативный штаб - Краснодарский край / t.me/opershtab23

Потепление привело к новым выбросам нефтепродуктов на берег Анапы

С повышением температуры на берег в Анапе начало выбрасывать фракции нефтепродуктов, которые до этого были на дне. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Сейчас в ручном режиме мониторим ситуацию на каждом участке береговой полосы", - написал он в своем Telegram-канале.

На побережье в уборке задействованы более 1700 человек. При необходимости группировка будет увеличена, пообещал Кондратьев.

Губернатор добавил, что возможность проведения курортного сезона власти будут обсуждать с Роспотребнадзором. "Но уже сейчас очевидно, что предприятиям санаторно-курортной отрасли Анапы и Темрюкского района необходима поддержка, нужно помочь сохранить бизнес и коллективы", - отметил Кондратьев.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что количество бронирований на летние туры в Анапу в начале марта сократилось на 40-80% по сравнению с тем же периодом в 2024 году. Финансовые потери отелей Анапы от ситуации с разливом мазута составляют от миллиона до нескольких сотен миллионов рублей.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.

Теги: мазут, анапа, выбросы, кондратьев


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