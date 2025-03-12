Бывший глава Индустриального района Перми, обвиняемый в мошенничестве, ушел на СВО

Бывший глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин ушел на СВО, сообщает Properm.ru со ссылкой на адвоката Дробинина Ильдара Салахиева.

Он сообщил, что контракт с Минобороны РФ его подзащитный заключил еще в 2024 году. До этого он занимался поставкой в зону спецоперации оборудования и гуманитарной помощи.

Сегодня дело в отношении Дробинина суд выделил в отдельное производство. Бывшего заместителя главы Индустриального района Егора Амошу начнут судить 25 марта. Экс-чиновников обвиняют в мошенничестве.

Как считает следствие, в марте 2023 года Дробинин и Амоша незаконно получили 500 тысяч рублей, принадлежащие благотворительному Фонду, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере. Спустя несколько месяцев, в сентябре, Дробинин получил через посредника от предпринимателя взятку — услугами, за что глава района, в свою очередь, дал указание не исполнять вынесенное им распоряжение о принудительном демонтаже самовольно установленного павильона по оказанию услуг мойки транспортных средств. Известно, что взятку он получал у входа в администрацию района.

В марте стало известно, что главного специалиста сектора потребительского рынка Наталью Харинцеву осудили к условному сроку с испытательным на три года и запретом занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Чиновницу обвинили в служебном подлоге, который привел к тому, что владелец нестационарных объектов незаконно был оштрафован.

Дмитрий Дробинин занимал пост главы Индустриального района города с октября 2021 года. В январе 2024 года мэрия Перми решила не продлевать с ним контракт. После чего район Перми возглавил Алексей Полудницын. Он окончил Юридический институт МВД России, служил в органах внутренних дел, был следователем прокуратуры Оханского района. С 2013 года возглавлял следственный отдел в Добрянке.