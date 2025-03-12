В Перми осуждены двое египтян, совершивших разбойное нападение в центре города

В Перми осуждены двое египтян, совершивших разбойное нападение в центре города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Пермского края.

Иностранцы 22 и 23 лет ночью в конце 2023 года заметили в одном из торговых центров незнакомого 52-летнего мужчину. Они заметили у него в рюкзаке ноутбук и другие гаджеты и решили за ним проследить. На ул. Народовольческая египтяне напали на пермяка, ударив его несколько раз бутылкой по голове и телу. После - похитили у пострадавшего рюкзак с техникой.

Потерпевший обратился в полицию. Личности нападавших были установлены спустя несколько часов после совершения преступления. Их задержали.

Как оказалось, преступление совершили студенты одного из пермских вузов. Нападавшие сообщили, что на преступление пошли в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил фигурантов к трем и четырем годам колонии общего режима и штрафам. Приговор не вступил в законную силу.