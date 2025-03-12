Минцифры планирует покончить с мобильным рабством в 2026 году

В 2026 году граждане России смогут менять операторов сотовой связи с сохранением номера в различных регионах.

Соответствующий проект постановления кабмина РФ подготовило Минцифры. Теперь при переезде в другой субъект абоненты смогут перенести свой номер телефона к другому оператору или оставить его у действующего, если оператор работает в регионе.

Раньше такой возможности не было, а перенести номер можно было только внутри одного региона. Межрегиональный перенос номера будет доступен абонентам всех операторов мобильной связи. Возможность такого переноса будет зависеть от технической готовности операторов и инфраструктуры связи в регионе, сообщают "Ведомости".

Речь идет о принципе MNP (mobile number portability). Он действует в России с 2013 года и в настоящее время позволяет со своим номером переходить от одного мобильного оператора к другому, но лишь в пределах одного региона.