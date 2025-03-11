В Свердловской области начнет работать мобильный оператор ВТБ

Мобильный оператор ВТБ планирует начать работу в Свердловской области в 2025 году. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе банка.

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Всего до конца нынешнего года приобрести SIM-карты "ВТБ Мобайл" смогут жители 67 регионов. Услуги связи будут доступны абонентам на всей территории России.

В 2025 году оператор уже начал работать в Курской и Томской областях. В ближайшее время ожидается запуск в Оренбургской и Липецкой областях. До конца года "ВТБ Мобайл" начнет обслуживание во всех регионах присутствия опорного оператора Т2, включая Свердловскую область.

SIM-карты "ВТБ Мобайл" выдаются во всех региональных отделениях ВТБ, обслуживающих физических лиц. Также в большинстве регионов клиенты могут заказать доставку через сайт оператора, используя ВТБ ID при оформлении заказа SIM-карты или переносе номера от другого оператора.

Напомним, в конце прошлого года ВТБ купил "Почта банк". Сообщалось, что сумма сделки составила 36 млрд рублей.