ВТБ купил "Почта банк" за 36 млрд рублей

Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что "Почта Россия" продала "Почта банк" банку ВТБ за 36 млрд рублей. Об этом передает ТАСС.

Министр отметил, что продажа "Почта банка" будет способствовать дополнительному финансированию для развития "Почты России".

Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин предположил, что сделка будет выгодна обеим сторонам: ВТБ с точки зрения стратегического развития, а "Почте России" — с позиции дальнейшего функционирования банка и с финансовой точки зрения.

"Почта Банк" — российский розничный банк с государственным участием, созданный в 2016 году банковской группой ВТБ и "Почтой России" на базе ПАО "Лето Банк". Согласно последней открытой информации, ВТБ и "дочка" "Почты России" (ООО "Почтовые финансы") владели "Почта банком" в равных долях, еще две акции принадлежали президенту - председателю правления банка Александру Пахомову.