Правительство поддержало расширение "резерва" на лечение редких болезней в регионах

В Правительстве России одобрили законопроект, согласно которому, регионам страны дополнительно выделят деньги на закупку препаратов для лечения орфанных (редких) болезней. Решение приняла комиссия по законопроектной деятельности.

На этапе общественного обсуждения проекта пациентские организации предлагали расширить перечень болезней, в рамках которых правительство сможет финансово помогать регионам, пишет РБК, который изучил заключение правительственной комиссии.

Законопроект внесён в декабре 2024 г. Речь идёт о дополнительных деньгах для регионов, у которых не хватит собственных средств на покупку лекарств для пациентов с редкими заболеваниями. Орфанными считаются редкие формы болезней, которые имеют распространенность не более 10 случаев на 1 тыс. населения. Фонд "Подсолнух", который помогает детям и взрослым с врождённым нарушением иммунитета, предложил распространить новый механизм поддержки регионов на все орфанные заболевания.