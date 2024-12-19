В России могут расширить "резерв" на лечение редких болезней в регионах

В России могут расширить перечень орфанных (редких) заболеваний, на лечение которых правительство будет давать деньги из федерального бюджета. Это случится, если будет принят законопроект, разработанный Министерством здравоохранения.

Речь идёт о дополнительных деньгах для регионов, у которых не хватит собственных средств на покупку лекарств для пациентов с редкими заболеваниями. Орфанными считаются редкие формы болезней, которые имеют распространенность не более 10 случаев на 1 тыс. населения.

Фонд "Подсолнух", который помогает детям и взрослым с врожденным нарушением иммунитета, предложил распространить новый механизм поддержки регионов на все орфанные заболевания, пишет РБК.