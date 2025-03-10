Задушил в отместку за дочь. Жителя Ревды обвиняют в убийстве своего тестя

В Ревде расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, который, по версии следствия, задушил собственного тестя. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного СКР, причиной убийства стали претензии, которые мужчина высказывал в адрес дочери обвиняемого.

Трагедия произошла 6 марта 2025 года. По версии следствия, обвиняемый 1974 г.р., будучи пьяным, задушил своего тестя 1967 г.р. Начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что мужчина всячески отрицал свою вину и даже придумал собственную версию произошедшего.

"Сотрудники полиции территориального ОВД раскрыли это преступление по "горячим следам", задержав подозреваемого. Им оказался местный, ранее неоднократно судимый житель, с богатым криминальным прошлым. На его счету преступления, связанные с хищением чужого имущества, грабежами и разбоями, приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем. Подозреваемый пытался юлить и "замести следы" перед сыщиками уголовного розыска. Он придумал версию, при помощи которой пытался избежать ответственности. Но его уловку представители МВД разгадали", - отметил полковник Горелых.

Сейчас следователи занимаются сбором и закреплением доказательственной базы. Судом по ходатайству следствия СКР свердловчанину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.