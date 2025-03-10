Кабмин не поддержал идею продажи алкоголя по записи из "Госуслуг"

В Правительстве не поддержали законопроект о праве продавать спиртное только тем, у кого есть на "Госуслугах" запись о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом.

Это следует из копии проекта отзыва правительства, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Напомним, инициатива принадлежит депутату от ЛДПР Андрею Свинцову. Он счёл, что россиянам по достижении 18 лет необходимо обратиться в медучреждение по месту жительства для обследования у нарколога, который должен предоставить всю информацию о негативных последствиях употребления спиртных напитков. После беседы медицинское учреждение заносит в ЕПГУ информацию о прохождении профилактической беседы с гражданином. Соответствующий законопроект он внёс в Госдуму в декабре 2024 г.