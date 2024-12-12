В России могут запретить продажу алкоголя без беседы с наркологом

В Госдуму внесли на рассмотрение проект закона, который предлагает запретить продажу алкоголя совершеннолетним, не имеющим подтвержденной записи на "Госуслугах" о прохождении беседы с наркологом.

Инициатива принадлежит депутату от ЛДПР Андрею Свинцову. Он считает, что россиянам по достижении 18 лет необходимо обратиться в медучреждение по месту жительства для обследования у нарколога, который должен предоставить всю информации о негативных последствиях употребления спиртных напитков.

После беседы медицинское учреждение заносит в ЕПГУ информацию о прохождении профилактической беседы с гражданином, сообщают "Известия".