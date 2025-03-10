Более 24 млн данных о россиянах попало в Сеть с начала года

За январь — февраль 2025 года Роскомнадзор выявил 19 утечек персональных данных. В открытом доступе оказалось свыше 24 млн записей о россиянах, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным фактам составлено 5 протоколов об административном правонарушении.

Как сообщалось, за прошлый год было выявлено 135 случаев утечек в интернет баз данных с 710 млн записей о россиянах.

Ранее стало известно, что в проекте закона об оборотных штрафах за утечку персональных данных не будет норм о страховании и компенсациях россиянам, чьи данные утекли. В настоящее время Минцифры больше всего волнует антифрод, так как объем преступлений в цифровой среде растет. Так, почти каждое третье зарегистрированное преступление связано с применением цифровых технологий