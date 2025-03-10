В Лысьве школьник хотел поджечь кабинет с одноклассниками

В прикамском городе Лысьва ученик девятого класса хотел поджечь кабинет с одноклассниками, чтобы их "напугать", сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, с 28 февраля ученик лицея был на больничном, 6 марта пришел в школу с тяжелым портфелем, прошел пункт охраны по пропуску и направился в туалет. Там подросток переоделся в спортивный костюм, надел балаклаву, достал из рюкзака зажигательную смесь. Его заметил ученик 11 класса и сообщил о подозрительном школьнике социальному педагогу. Вместе они поспешили к пульту видеонаблюдения. На камерах учитель увидел, как девятиклассник подходит к кабинету, где сидел класс с преподавателем, но затем отошел от двери, спустился на первый этаж и заплакал.

Социальный педагог забрал ученика в свой кабинет, поговорил с ним и выяснил, что юноша хотел поджечь кабинет и так напугать одноклассников, но в последний момент испугался и передумал. В школу приехала полиция и другие службы. Молодого человека допросили, отправили в больницу для проверки психического здоровья.

В его рюкзаке были обнаружены три баллончика, три коктейля молотова, икона, два складных ножа, зажигалка, две игрушечные машинки и ноутбук.

По словам родственников школьника, на травлю он никогда не жаловался, проблем с учебой не имел.