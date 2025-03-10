CNN: Делегации России и США встретятся на этой неделе

Делегации России и США встретятся в Саудовской Аравии на этой неделе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник, пишет ТАСС.

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"На этой неделе главные должностные лица администрации Трампа проведут отдельные встречи с российскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии", — пишет издание.

Кто будет представлять страны – неизвестно.

Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что "на этой неделе могут произойти очень важные события".

До этого он заявил, что если Украина не пойдет на переговоры с Россией об урегулировании конфликта, США выйдут из противостояния.

Ранее мы писали о том, что делегации США и Украины 12 марта проведут встречу в Эр-Рияде. Об этом сообщил портал Axios. По данным источников, договоренность о встрече была достигнута 5 марта. В свою очередь журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик сообщила, что в переговорах примут участие госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и помощник по национальной безопасности Майк Уолтц. От Украины в переговорах будет участвовать глава офиса украинского президента Андрей Ермак.