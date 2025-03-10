В Госдуме хотят запретить условное наказание за взятки

В России хотят запретить условное наказание за взятки.

Соответствующий проект закона 10 марта будет внесен в Госдуму депутатами фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Также предлагается лишить осужденных за коррупцию возможности быть досрочно освобожденными.

Кроме того, парламентарии предлагают исключить из Уголовного кодекса РФ норму, позволяющую применять штрафы в качестве основного вида наказания за коррупцию, применяя к таким преступникам наказание только в виде лишения свободы, а также увеличить срок фактического отбытия осужденным наказания за такие преступления.

"Только страх неотвратимого и жестокого наказания остановит коррупционеров. Поэтому вносим законопроект, исключающий всякую возможность назначать мздоимцам в качестве наказания условный срок. Также считаем важным лишить нечистых на руку чиновников возможности "откупиться" штрафом от реального срока. Если чиновник берет взятки, использует свою власть для совершения грязных дел, его место в тюрьме", — указал Слуцкий, сообщают "Известия".