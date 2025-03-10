Маск: Starlink никогда не отключит терминалы на Украине

Миллиардер из США Илон Маск заявил в соцсети X, что, несмотря на его несогласие с политикой Украины, системы спутникового интернета его компании Starlink никогда не отключат свои терминалы в этой стране.

"Я просто объясняю, что без Starlink украинские линии (фронта) рухнут, так как русские могут глушить все остальные коммуникации! Мы никогда бы не сделали ничего подобного и не использовали бы это как разменную монету", - заявил бизнесмен.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и госсекретарь США Марко Рубио устроили дискуссию в соцсети Х по поводу применения Starlink в российско-украинском конфликте.