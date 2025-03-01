В Красноярском крае женщина насмерть подавилась на конкурсе по поеданию блинов

Женщина насмерть подавилась на конкурсе по поеданию блинов в Красноярском крае, сообщает Газета. Ru.

36-летняя Наталья приехала в поселок Березовское на празднование Масленицы, заодно решила принять участие в конкурсе.

В погоне за победой женщина практически не пережевывала еду, а просто запихивала блины в рот. В какой-то момент Наталья начала задыхаться, дежурившие на празднике врачи пытались ей помочь, но не смогли — россиянка скончалась.

Сообщается, что мероприятие было организовано с соблюдением всех необходимых мер безопасности, при этом Наталья перед состязанием выпивала спиртное.