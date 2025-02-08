В России появится музейная экспозиция о спецоперации
Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Одно из них касается музейной экспозиции, посвящённой специальной военной операции.
Двум министерствам – культуры и обороны – следует к 1 июля обеспечить создание на базе "Центрального музея Великой Отечественной войны 1941 – 45 гг." постоянной экспозиции, посвященной специальной военной операции, и площадки для проведения соответствующих мероприятий.
Ответственными назначены главы этих министерств Ольга Любимова и Андрей Белоусов, сообщает пресс-служба Кремля.