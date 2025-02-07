Нетаньяху поблагодарил Трампа за санкции против МУС

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа. Причина такой реакции – подписанный Трампом исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль.

"Спасибо вам, президент Трамп, за ваш смелый исполнительный приказ по МУС. Он защитит Америку и Израиль от антиамериканского и антисемитского коррумпированного суда, у которого нет юрисдикции или оснований для судебного преследования нас", - приводит слова Нетаньяху его канцелярия в соцсети X.

В ноябре 2024 г. Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Причина такого решения – предполагаемые военные преступления в Газе. Израиль не является страной, признающей юрисдикцию МУС (как Россия и США), поэтому не брал на себя обязательств выполнять его решения. Однако МУС утверждает, что сектор Газа находится в его юрисдикции (в 2015 г. палестинские лидеры обязались соблюдать принципы суда).