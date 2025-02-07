В Перми возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех людей на пожаре

В Перми возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех людей, в том числе, двух малолетних, во время пожара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Предварительно установлено, что 7 февраля 2025 года в одном из частных домов по улице Болотная города Перми произошел пожар. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух взрослых и одного малолетнего ребенка. Еще одна малолетняя девочка скончалась в карете скорой медицинской помощи.

В настоящее время следователями территориального следственного отдела с участием следователей - криминалистов проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, назначаются и проводятся необходимые судебные экспертизы, по результатам которых будут установлены причины пожара и гибели людей. Продолжается проведение комплекса иных следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.

В прокуратуре сообщили Накануне.RU о проведении проверки по данному факту.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 08.24. К месту пожара были незамедлительно направлены силы и средства в количестве 54 человек личного состава и 19 единиц техники, в том числе от МЧС 25 человек личного состава и семь единиц техники. По прибытию к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение жилого дома и пристроя.

В 09.13 огонь был локализован, в 10.00 ликвидирован. Площадь составила 60 кв. м.