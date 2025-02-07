Не дожить до пенсии: сливочное масло в России лучше не покупать

Сливочное масло стало самым фальсифицируемым продуктом в России. Это связано с тем, что подделка является выгодной для производителей. Они делают наценку в 500-700%. За год продукт подорожал более чем на 36%.

Килограмм сливочного масла сегодня стоит 1300–1500 рублей.

При этом масло производят из говяжьего, свиного или тропических жиров реальной стоимостью 150–200 рублей. Обычный потребитель не сможет отличить подделку от настоящего молочного продукта.

Как говорят эксперты, от такого масла очень страдает здоровье. Но при этом оно успешно проходит все проверки государства и получает все необходимые маркировки.

"Человек банально может не дожить до пенсии. Ну, а для наших детей это прямой риск получения хронических заболеваний", - сказал координатор гражданского проекта "За честные продукты" Александр Бражко.

Он советует не покупать продукцию компаний, которые ранее попадались на производстве подделок в течение последних пяти лет. Найти информацию об этом можно на сайтах Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Ранее мы сообщали, что в России куриные яйца и сливочное масло в ближайшее время могут подешеветь на 5%.

Как сообщили представители бизнеса и эксперты, это произойдет после включения этих продуктов в перечень социально значимых товаров, за которые производители не будут платить вознаграждение ритейлерам. Глава правительства Михаил Мишустин 1 февраля подписал соответствующее постановление.