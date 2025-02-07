Исследование: в Россию вернулись 10% релокантов

В Россию в 2022–2023 гг. вернулись около 10% релокантов.

Согласно мониторингу Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, 26,7% опрошенных меняли зарубежную страну проживания во время эмиграции. 46,8% случаев такие респонденты переезжали в другие государства минимум два раза. 64% остались в той же стране, в которую изначально релоцировались. Еще 26% меняли страну пребывания более одного раза и на момент проведения опроса продолжали там жить, уточняется в нем.

15,5% респондентов уезжали сначала в Грузию, Казахстан (10,5%), Армению (9,9%), Израиль (8,4%), Турцию (8,3%), Германию (5,7%) и Сербию (4,6%). При этом большинство россиян, переехавших изначально в Грузию, Армению, Казахстан и Турцию, затем уехали жить в другую страну.

Согласно исследованию, всего в 2022 году Россию могли покинуть около 650 тыс. человек, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что релокантам станет проблематично получать средства от сдачи недвижимости в РФ. Прорабатываются меры, позволяющие прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, а также от продажи его.