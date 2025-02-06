06 Февраля 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Путин поручил исключить невостребованные специальности в вузах и сократить чрезмерный набор студентов

Президент России Владимир Путин поручил убрать из системы образования устаревшие и "порой архаичные" курсы и программы, не отвечающие потребностям современной экономики. Об этом он заявил на заседании Совета по науке и образованию.

По словам главы государства, это одна из ключевых причин, почему молодежь теряет интерес к будущей профессии и бросает учебу. Так, например, порядка 40% учащихся на инженерных направлениях остаются с незаконченным высшим образованием. 

"Я прошу Министерство науки и высшего образования представить предложения по изменению сложившейся ситуации", - заявил президент.

Более того, многие студенты помимо посещения занятий, еще и трудоустроены. Необходимо отработать механизм разумного совмещения, чтобы не наносить ущерб учебному процессу.

"В этой связи два предложения. Прежде всего, считаю необходимым вводить индивидуальные учебные планы для студентов, работающих по будущей специальности, использовать гибридные формы обучения, которые не должны сказываться на основательности, фундаментальности образования. Также предлагаю при разработке нормативной базы новой модели отечественной высшей школы предусмотреть возможность поэтапного профессионального образования. Это означает, что после завершения определенного цикла студент вправе пройти аттестацию с присвоением ему определенной квалификации, при желании - пойти работать, затем продолжить обучение по программам базового или специализированного высшего образования", - сказал Владимир Путин.

Аналогичная поддержка должна оказываться и выпускникам колледжей и техникумов, желающим стать инженерами.

При этом, по словам президента, пора отрегулировать процесс набора студентов на платные отделения в вузы по невостребованным для экономики и рынка труда специальностям и сократить его. Путин поручил правительству принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы, чтобы уже в 2026 году провести его по новым правилам.

В противовес этому, льготные образовательные кредиты стоит выдавать только для приоритетных направлений подготовки.

"Согласен с предложениями Валерия Николаевича Фалькова (глава Минобрнауки). Речь о том, чтобы льготные образовательные кредиты по субсидируемой из федерального бюджета ставке 3% предоставлялись только по приоритетным для государства направлениям подготовки и специальностям. Такое решение должно быть, безусловно, принято", - добавил президент.

Теги: Путин, образование, вуз, студент, специальность


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